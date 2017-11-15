Под Запорожьем в ДТП погиб священник УПЦ
В аварии, которая случилась 13 ноября на запорожской трассе, погиб протоиерей Украинской Православной Церкви Сергий Тараненко.
Протоиерей Сергий Тараненко, настоятель храма Преподобномученника Андрея Критского с. Марьевка Запорожского района возвращался в Запорожье со службы в селе, сообщает сайт города Запорожья 061.
Между пгт Приазовское и селом Владимировка 13 ноября 43-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» не справился с управлением, из-за чего транспортное средство выехал за пределы проезжей части и перевернулось.
Отец Сергий умер в больнице.
Прес-служба Запорожской епархии УПЦ сообщает, что 16 ноября в храме преподобномученника Андрея Критского состоится Заупокойная Божественная литургия и чин отпевания отца Сергия. Начало в 8.00.