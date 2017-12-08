Православный монастырь, который сильно пострадал от пожара, просит помощи

Монастырь Украинской Православной Церкви в честь святых Царственных мучеников, который находится в селе Лесовичи, просит помощи. Обитель пострадала от пожара, который произошел 8 октября. Пожертвования можно присылать почтовым переводом: 09513 Киевская область, Богуславский район, с. Лесовичи, ул. Пархоменко, 27, Свято-Никольский скит, иеродияк. Игнатию (Устименко И. А.), 0977682031. Переводом на счет монастыря: Женский монастырь святых Царственных мучеников Белоцерковской епархии УПЦ, ЕГРПОУ 39043004, «Приватбанк», МФО 321842, р. р. 26009053160369. Назначение платежа: благотворительность, + 3804566-33-614. Переводом на карту Приват: 5168755103319733 Зінченко Т.В.

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