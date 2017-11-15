В Иерусалиме в Горненском женском монастыре в день 86-летия настоятельницы молились о мире в Украине

В Горненском женском монастыре в Иерусалиме 14 ноября состоялись торжества, посвященные 86-летию настоятельницы обители игумении Георгии (Щукиной).

Как сообщает "Монастырский вестник", в этот день на Божественной литургии в соборе Всех святых, в земле Русской просиявших за сугубой ектенией были возглашены особые прошения о благоденствии и здравии матушки Георгии и прочтена молитва о мире в Украине и странах Ближнего Востока.

После отпуста сонм духовенства в центре храма совершил благодарственный молебен, после которого было возглашено многолетие, а начальник Миссии обратился к матушке с приветственным словом, в котором поздравил ее с днем рождения и пожелал помощи Божией и долголетия.

В заключение архимандрит Александр вручил игумении Георгии памятный игуменский крест с украшениями, изготовленный в честь 170-летия Русской Духовной Миссии, и свидетельство участника юбилейных торжеств.

Духовенство и все богомольцы обители были приглашены на официальный прием, который состоялся в трапезном зале Горненской обители, где среди почетных гостей присутствовал викарий Киевской епархии епископ Иванковский Кассиан.