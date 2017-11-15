В Беларусь привезут ковчег с частицами мощей 54-х святых исповедников и новомучеников

В ноябре в пределы Белорусской Православной Церкви будет принесен ковчег с частицами мощей 54-х святых подвижников, новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Как сообщает pravoslavie.by, в ковчеге собраны частицы мощей святых новомучеников и исповедников - иерархов, священников и мирян, пострадавших за Христа в годы гонений. Среди них - частицы мощей святителя Тихона Московского, святителя Луки Крымского, преподобномученицы великой княгини Елисаветы и многих других подвижников.

Ковчег создан по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и решению Священного Синода к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.