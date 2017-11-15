В Элладской Православной Церкви на рассмотрение Синода представят документ о ересях и последних временах

На рассмотрение Священного Синода Элладской Православной Церкви подготовлен документ о ересях и парарелигиях, который после утверждения Синодом будет разослан Предстоятелям Поместных Православных Церквей.

Как сообщает mospat.ru, документ стал итогом XXIΧ Всеправославного совещания на тему «Псевдопророки ― псевдомессии и последние времена», которое состоялось в Греции, в городе Лептокарья (Пиерия), в начале ноября.

На совещании также были подняты вопросы по темам: «Возгласил Господь и сказал» ― о пророчестве в свете учения Православной Церкви, «Псевдоучение и псевдопророчества: вечное разрушение Евангельской истины», «Хилиастические тенденции в новейших протестантских течениях», «Современные псевдопророки», «Псевдопророчества у пятидесятников», «Псевдопророчества «Свидетелей Иеговы».