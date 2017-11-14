За 100 лет количество православных христиан в мире более чем удвоилось - статистика

За 100 лет количество православных христиан в мире более чем удвоилось. Об этом сказано в новом доклад Pew Research Center, сообщает "Фома в Украине".

Всего сегодня их порядка 260 миллионов человек. Однако при этом они составляют 12% от всех христиан в мире, в то время как век назад составляли 20%. Из всего населения Земли православные составляют 4%, в 1910-м составляли 7%.

По данным исследователей, сегодня почти четыре из пяти православных христиан (77%) живут в Европе, по сравнению с веком назад (91%), однако только около четверти католиков (24%) и один из восьми протестантов (12%) в настоящее время живут в Европе, по сравнению с примерно 65 и 52 % соответственно в 1910 году.

По словам ученых, снижение доли православных среди христиан связано с демографическими тенденциями в Европе, где ниже общие показатели рождаемости и население старше, чем в развивающихся регионах мира, таких как страны Африки к югу от Сахары, Латинская Америка и Южная Азия.

Самое большое сообщество православных христиан за пределами Европы находится в Эфиопии и насчитывает около 36 миллионов последователей – почти 14% всего православного населения мира.