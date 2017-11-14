В португальском городе Брага начались регулярные богослужения в украинском православном приходе

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и по согласованию с епископом Корсунским Нестором с 12 ноября в городе Брага, что на севере Португалии, начались регулярные богослужения в новообразованном украинском православном приходе. В этом городе проживает большое количество украинцев как с западных, так и из центральных, восточных и южных областей Украины, сообщает Информационно-просветительский отдел со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ.

Божественную литургию в этот день совершил заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич в сослужении с протоиереем Тарасием Ладецким, которому поручено заниматься новообразованным приходом. За литургией пели верующие под руководством сотрудника ОВЦС УПЦ В. В. Горзова. За богослужением, которое совершалось на церковнославянском и украинском языках, была произнесена молитва за мир в Украине. Проповедь на тему евангельского чтения произнес протоиерей Тарасий Ладецкий.

После Божественной литургии протоиерей Николай Данилевич обратился к присутствующим соотечественникам со словом. Представив прихожанам настоятеля протоиерея Тарасия Ладецкого, отец Николай обратил внимание на то, что православный приход – это семья во Христе, где люди под руководством священника живут духовной жизнью, регулярно исповедуясь и причащаясь Тела и Крови Христовых. И если именно духовность и церковность лежат в основе такой общины, то сила Святого Духа будет находиться с общиной, будет укреплять ее, приумножать, покрывать человеческие слабости и сглаживать недоразумения, которые иногда бывают среди людей.

Несмотря на важность сохранения родного украинского языка и культуры, необходимость в чем особенно ощущается за границей, православная община – по мнению отца Николая – не должна превращаться в клуб по политическим, культурным или национальными интересами. Община должна быть открытой как к православным других национальностей, так и к тем людям, которые еще не познали Христа, которые еще ищут свой путь к Богу.

Богослужение новообразованного прихода происходят еженедельно в помещении часовни в честь св. Архистратига Михаила.

ОВЦС УПЦ продолжает работать над созданием украинских православных приходов в местах компактного проживания наших соотечественников в разных странах мира.