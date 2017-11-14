В Киеве состоится Международный православный фестиваль современной духовной авторской песни

Впервые за три года в Киеве вновь проведут Международный православный фестиваль современной духовной авторской песни «Благодатное НЕБО». Известный фестиваль пройдет в пятый раз, 24-26 ноября, сообщает «Фома в Украине».

Гала-концерт состоится в воскресенье в столичном Доме художника. Начало концерта в 18.00. Вход свободный.

На сцене выступят лауреаты и гости фестиваля. По словам основателя клуба, президента «Благодатного НЕБА» Алексея Ахаимова, песни, которые звучат на фестивале, несут слушателям позитив, ободрение, в них есть глубина, современное реальное (а не отстраненное) видение жизни.

Напомним, впервые фестиваль в честь преподобного Силуана Афонского «Благодатное НЕБО» прошел 10 лет назад. Основавший его киевский Клуб православной песни и творчества этой осенью отмечает 14-летие.