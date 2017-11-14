Победитель "Голоса страны" рассказал о совмещении священнослужения с профессиональным пением (видео)

Мукачевскую епархию УПЦ с концертной программой 11 ноября посетил победитель национального конкурса "Голос страны" – протоиерей Александр Клименко. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт епархии.

В рамках посещения Мукачева отец Александр принял участие в утреннем шоу “Ранок з М-студио”, во время которого ответил на вопрос о возможности сочетания служения с профессиональным пением.

“Если пение является интересной площадкой для своеобразной и образной подачи своего мировоззрения − это должно быть реализовано, – отметил победитель “Голоса страны”. – Я прекрасно понимаю, что задачей христианина является не жизнь в гетто и формирования того особого места, где там и только там мы могли бы спасаться. Задача христианина - стать закваской для этого мира. И где бы ты не был, нужно попытаться принести зерно веры".

Отец Александр отметил, что решение выходить на сцену после принятия сана для него было непростым, но взвешенным и осуществленным с благословения архиерея. “Со временем, опять же не искусственно, не через отдельное решение, которое было принято в кабинете, или еще где, я вышел на сцену, – рассказал священник. – Это случилось в день Победы, когда меня попросили выйти на сцену, сказать несколько слов и спеть песню. Взяв тогда благословение у архиерея, я с того времени − вновь на сцене”.