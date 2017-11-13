Директора детсада в Боярке могут наказать за скандальный приказ о запрете носить крестики

В Департаменте образования и науки Киевской облгосадминистрации подтвердили неправомерность приказа №83А о запрете ношения воспитанниками дошкольного учебного заведения «Искорка» в городе Боярка украшений, в том числе нательных крестиков, изданного директором детсада Натальей Ковальчук. Об этом говорится в новом приказе, которым располагает Центр информации УПЦ.

В эксклюзивном комментарии главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования и науки КОГА Любовь Кившар сообщила о том, что директор дошкольного учебного заведения, которая издала приказ, может понести дисциплинарную ответственность.

«Он неправомерный (приказ о запрете носить крестики - ЦИ УПЦ), он не предусмотрен никакими нормативно-правовыми документами. Вопрос о привлечении директора детсада к ответственности будет решать отдел дошкольного образования Департамента образования и науки Киевской областной администрации. Если решим, что такой приказ будет иметь последствия и она заслуживает наказания, вынесем соответствующее решение», - сообщила Любовь Кившар.

Напомним, скандальный приказ о запрете ношения крестиков вызвал большой резонанс.

Центр информации УПЦ в соцсети Фейсбук узнал отношение людей к действиям руководства детсада в Боярке. Абсолютное большинство пользователей назвали этот приказ недопустимым и осудили действия заведующей дошкольного учебного заведения.

«Я воспитатель, у меня в группе была такая же ситуация и предложено это было медсестрой, которая оказалась адептом "Свидетелей Иеговы", я сказала: "Не я эти кресты надевала и не мне снимать!". Нападения были страшные и кричали на меня, и сказали, что если ребенок проглотит крест я буду сидеть в тюрьме, я не поддалась, сказала "буду сидеть в тюрьме, но крестов снимать не буду", - пишет на странице Центра информации УПЦ Руслана Рыбак. В свою очередь Ольга Заболотная поделилась опытом решения подобной проблемы: «Я во всех учебных заведениях писала заявление о том, что беру ответственность на себя и крест не позволяю снимать. Никто больше не пристает к ребенку...».

«Крестик на шее - это не украшение, это Христос в твоем сердце, который лечит, учит, защищает... Это помощь любому человеку, тем более ребенку... Опомнитесь те, которые снимают с детей крестики - все предстанем на суд Божий и ответ держать строгий!», - написала Татьяна Таланова, комментируя действия руководства детсада.