В Почаев тысячи верующих приехали почтить память преподобного Иова, игумена Почаевского (фото)
В день памяти преподобного Иова, игумена Почаевского, 10 ноября, в Свято-Успенской Почаевской лавре состоялись праздничные богослужения. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Почаевской лавры.
Божественную литургию в Успенском соборе обители возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, которому сослужили митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, наместник обители митрополит Почаевский Владимир, архиепископ Бучанский Пантелеимон и многочисленное духовенство.
За литургией митрополит Феодор произнес проповедь.
После отпуста священнослужители крестным ходом перенесли раку с нетленными мощами преподобного в пещерный храм. Там митрополит Владимир обратился к архиереям и всем присутствующим со словами приветствия и благодарности за молитву.
В этот же день раннюю литургию в Троицком соборе лавры совершил управляющий Патриаршими приходами в Канаде епископ Каширский Иов.
Накануне вечером, 9 ноября, в Успенском соборе состоялось всенощное бдение с акафистом преподобному Иову.