В Почаев тысячи верующих приехали почтить память преподобного Иова, игумена Почаевского (фото)

В день памяти преподобного Иова, игумена Почаевского, 10 ноября, в Свято-Успенской Почаевской лавре состоялись праздничные богослужения. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Почаевской лавры.

Божественную литургию в Успенском соборе обители возглавил митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, которому сослужили митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, наместник обители митрополит Почаевский Владимир, архиепископ Бучанский Пантелеимон и многочисленное духовенство.

За литургией митрополит Феодор произнес проповедь.

После отпуста священнослужители крестным ходом перенесли раку с нетленными мощами преподобного в пещерный храм. Там митрополит Владимир обратился к архиереям и всем присутствующим со словами приветствия и благодарности за молитву.

В этот же день раннюю литургию в Троицком соборе лавры совершил управляющий Патриаршими приходами в Канаде епископ Каширский Иов.

Накануне вечером, 9 ноября, в Успенском соборе состоялось всенощное бдение с акафистом преподобному Иову.