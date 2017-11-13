В Беларуси состоялись торжества по случаю 1025-летия Полоцкой епархии.

Как сообщает church.by, патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел и архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий 10 ноября совершили Божественную литургию в Софийском соборе города Полоцка.

По отпусте Божественной литургии Патриарший экзарх освятил копию новосозданного креста преподобной Евфросинии Полоцкой, который был изготовлен к юбилейным торжествам.

По окончании богослужения с приветственным словом к Патриаршему экзарху обратился архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Владыка сердечно поблагодарил митрополита Павла за посещение Полоцкой епархии и совместную молитву.

Всем молящимся на молитвенную память владыка Павел вручил иконки с изображением креста преподобной Евфросинии Полоцкой.

По завершении богослужения митрополит Павел и архиепископ Феодосий посетили Полоцкое кадетское училище, где архипастыри пообщались с учащими и учащимися и преподали им архипастырское благословение.