Монахи Киево-Печерской лавры рассказали, что нужно бездомным и просят помощи у всех неравнодушных

Киево-Печерская лавра организовала еженедельные бесплатные обеды для бездомных и малоимущих.

Как сообщает сайт лавры, проект осуществляется трудами братии Киево-Печерской лавры, в частности помощника главы отдела социального служения иеромонаха Глеба (Казьмирука), иеродиакона Пиора, иеродиакона Филарета и многих добровольцев, кто откликнулся на просьбу помочь неимущим.

Во время очередного обеда для малоимущих насельник Лавры отец Филарет рассказал собравшимся о социальной работе, которая проводится братией Лавры на протяжении веков. Священнослужитель обозначил, что братия монастыря вместе с благотворителями "…пытаются помогать детям, инвалидам, малообеспеченным - всем, кто требует поддержки".

Наместник и братия приглашают всех нуждающихся принять участие в трапезе, а неравнодушных людей подключиться к организации этой и подобных акций.

"Братия и сестры, просим всех неравнодушных жертвовать в отдел социального служения обители то, что можно передать людям, оказавшимся в затруднительной ситуации. С благодарностью здесь примут сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, канцтовары, бытовую химию, средства личной гигиены. Все пожертвования будут переданы нуждающимся в них. Также напоминаем о начале сбора подарков детям-сиротам к празднику Святого Николая. Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, корпус № 65, кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13)", - говорится на сайте лавры.