В Греции ожидают прибытие мощей Серафима Саровского

Частица мощей преподобного Серафима Саровского 16 ноября будет доставлена из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря (Россия) в Патрскую митрополию (Греция).

Как сообщает "Правмир", святыня будет находиться в соборе Андрея Первозванного города Патры до 26 ноября.

*** Серафим Саровский – один из наиболее почитаемых православных святых, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. К лику святых Серафим Саровский был причислен в 1903 году.