В лавре состоялись торжества в день покровителя Киевских духовных школ (видео)

В день памяти небесного покровителя Киевских духовных школ преподобного Нестора Летописца, 9 ноября, в Киево-Печерской лавре состоялись торжества по случаю Актового дня Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, празднование началось накануне. В храме в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” была совершена лития по усопшим наставниками и воспитанниками духовных школ. После этого ректор Академии митрополит Антоний возглавил традиционный молебен перед мощами прп. Нестора Летописца в Крестовоздвиженском храме лавры.

Всенощное бдение в Успенском соборе обители возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви.

После богослужения в актовом зале Киево-Печерской лавры состоялся торжественный акт. Действо открыл, после совместной молитвы, ректор КДАиС, управляющего делами УПЦ митрополит Антоний. Владыка поздравил присутствующих и пригласил произнести приветственное слово Предстоятеля УПЦ, который возглавил мероприятие.

“На протяжении своей более 400-летней истории Киевская духовная школа доказала, что она является школой святости и подтверждением этого является Собор святых выпускников Киевской духовной академии, память которых мы сегодня празднуем. Святые Киевской духовной академии учились и преподавали в разные исторические периоды, проходили свое служение в разных Поместных Церквах, но объединяло их неуклонное служение Богу и ближнему. Пусть их архипастырский, пасторский, миссионерский опыт станет для нас примером служения Церкви Христовой в современных реалиях”, – пожелал Архипастырь.

С подведением итогов за последний учебный год в Киевской духовной академии выступил первый проректор КДАиС протоиерей Сергий Ющик.

После этого Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил грамоты лучшим воспитанникам духовных семинарий УПЦ и студентам КДА, которые получают именную стипендию Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

По случаю Актового дня преподаватели КДАиС получили звания профессоров и доцентов. Также Предстоятель за плодотворный труд на ниве духовного образования и по случаю личных юбилеев вручил преподавателям и сотрудникам Киевских духовных школ грамоты и церковные награды. Кроме этого, награждены орденами УПЦ благотворители, которые поддерживают Киевскую духовную академию.

После торжественной части все присутствующие были приглашены на праздничную трапезу.