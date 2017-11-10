В РПЦ считают, что Ленина нужно захоронить, но когда это "не будет вызывать таких взрывов в обществе"

Русская Православная Церковь выступает за захоронение Владимира Ленина, однако это должно произойти, когда данный вопрос не будет вызывать общественного резонанса.

Об этом заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РБК.

«Позиция Церкви в том, что нужно похоронить. Но позиция Церкви пасторская. Это значит, что Церковь никогда не будет поддерживать какие-то шаги, которые приведут к увеличению волнений. Мы считаем, что это произойдет само собой, когда не будет вызывать таких взрывов в обществе», - сказал Владимир Легойда.

Данную позицию представитель РПЦ обозначил не в первый раз. Так, в феврале в интервью «Комсомольской правде» Легойда отметил, что ситуация «разрешится со временем естественным и спокойным образом». «Надо просто чуть-чуть подождать».

Дискуссия о целесообразности перезахоронения Ленина вновь началась после того, как в начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить «глазеть на труп» и похоронить Ленина, отметив, что такое решение было бы «разумным и человечным».