В РПЦ считают, что Ленина нужно захоронить, но когда это "не будет вызывать таких взрывов в обществе"

14:05, 10 ноября 2017
Православие
387
/ ТАСС

Русская Православная Церковь выступает за захоронение Владимира Ленина, однако это должно произойти, когда данный вопрос не будет вызывать общественного резонанса.

Об этом заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РБК.

«Позиция Церкви в том, что нужно похоронить. Но позиция Церкви пасторская. Это значит, что Церковь никогда не будет поддерживать какие-то шаги, которые приведут к увеличению волнений. Мы считаем, что это произойдет само собой, когда не будет вызывать таких взрывов в обществе», - сказал Владимир Легойда.

Данную позицию представитель РПЦ обозначил не в первый раз. Так, в феврале в интервью «Комсомольской правде» Легойда отметил, что ситуация «разрешится со временем естественным и спокойным образом». «Надо просто чуть-чуть подождать».

Дискуссия о целесообразности перезахоронения Ленина вновь началась после того, как в начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить «глазеть на труп» и похоронить Ленина, отметив, что такое решение было бы «разумным и человечным». 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter