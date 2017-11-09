В Японии ученые обсуждают вклад святых в просвещение стран Тихоокеанского региона

Святитель Николай Японский прилагал все усилия для того, чтобы японцы сами создавали свой духовный мир, свою Церковь.

Такую точку зрения высказал председатель отдела ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион на международной научной конференции в Японии, посвященной святым Николаю Японскому и Иннокентию Московскому, сообщает mospat.ru.

"Равноапостольный Николай в письме к святителю Иннокентию писал: «Много лет меня… манила на свое поле наука; японская история и вся японская литература - совершенно непочатые сокровища, - стоит лишь черпать целыми пригоршнями, все будет ново, интересно в Европе, и труд не пропадет даром»", - отметил митрополит.

Конференция проходит в рамках 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова), апостола Сибири и Америки, духовного наставника равноапостольного Николая Японского.

Участникам был показан новый фильм «Православие в Японии».