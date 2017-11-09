В РПЦ увидели в ситуации с храмом в Коломые "богоборческие гонения эпохи коммунизма"

Ситуация вокруг Благовещенского храма Украинской Православной Церкви в Коломые "напоминает о событиях эпохи военного коммунизма, когда верующих людей изгоняли из храмов под надуманными предлогами".

Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

«Те беззаконие и ненависть, с которыми действуют лица, называющие себя прихожанами Украинской Греко-Католической Церкви, напоминают о событиях эпохи военного коммунизма, когда верующих людей изгоняли из храмов под надуманными предлогами».Действия захвативших храм достойны богоборцев эпохи коммунизма, но не верующих во Христа, которыми считают себя эти люди», - сказал представитель РПЦ.

Владимир Легойда назавал эту ситуацию «совершенно немыслимой», при этом он недоумевает, «как верующих лишили права молитвы в своей церкви, в своей стране».

«Я призываю услышать призыв простых прихожан Благовещенского храма, которые обратились к президенту Украины, Папе Римскому Франциску, международным организациям и украинской общественности с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Благовещенского храма города Коломыи и принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав православной общины», - заключил Владимир Легойда.