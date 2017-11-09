Митрополит Антоний в день памяти Нестора Летописца рассказал о небесном покровителе журналистов

В день памяти преподобного Нестора Летописца о небесном покровителе журналистов рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевских духовных школ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка Антоний поздравил с праздником представителей средств массовой информации, сообщает Центр информации УПЦ.

«9 ноября Церковь чтит память преподобного Нестора Летописца, погребенного в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Нестор Летописец был первым в истории Руси журналистом, сумевшим зафиксировать в своих летописях сведения о Крещении Руси, о распространении славянской грамоты, о возникновении Киево-Печерской лавры, ее основателях и насельниках», - отметил митрополит Антоний.

Ректор Киевских духовных школ также отметил, что преподобный Нестор профессионально работал с фактами.

«Он использовал в своих трудах монастырские записи и византийские хроники, сказания и сохранившиеся летописи, рассказы очевидцев: путешественников, торговцев, бояр… Его исследования воплотились в огромный труд под названием "Повесть временных лет", датируемый 1113 годом», - сообщил владыка.

Митрополит Антоний перечислил некторые качества, которые можно называть завещанием из глубины веков для журналистов.

«Сотрудникам светских СМИ хотелось бы напомнить о непременных профессиональных качествах, сформулированных еще несколько веков назад, как завещание. Это правдивость, гражданское достоинство и… скромность. Нести слово истины – большая честь и ответственность. Желаю всем причастным помнить об этом. Будем молиться преподобному Нестору Летописцу, небесному покровителю журналистов, чтобы он укрепил в этом важном служении и вдохновил на новые творческие свершения во имя правды, мира и любви», - пожелал управляющий делами УПЦ.