Киевляне поклонились мощам святого великомученика Димитрия Солунского
13:37, 09 ноября 2017Православие
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Фото: news.church.ua
Ковчег с десницей святого великомученика Димитрия Солунского 8 ноября вечером встретили в Спасо-Преображенском соборе столицы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на preobraz.kiev.ua.
Святыню из греческого города Верия привез митрополит Верийский, Науский и Кампанийский Пантелеімон.
Его встречали митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Каменский и Царичанский Владимир, архиепископ Макаровский Иларий, клирики и прихожане собора, и многочисленные гости.
Святые мощи находились в соборе до 12.00 9 ноября.
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