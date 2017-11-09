Киевляне поклонились мощам святого великомученика Димитрия Солунского

Ковчег с десницей святого великомученика Димитрия Солунского 8 ноября вечером встретили в Спасо-Преображенском соборе столицы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на preobraz.kiev.ua.

Святыню из греческого города Верия привез митрополит Верийский, Науский и Кампанийский Пантелеімон.

Его встречали митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Каменский и Царичанский Владимир, архиепископ Макаровский Иларий, клирики и прихожане собора, и многочисленные гости.

Святые мощи находились в соборе до 12.00 9 ноября.