В РПЦ назвали юбилейные и памятные церковные даты в 2018-м году

Издательство Московской Патриархии выпустило в свет Патриарший календарь на 2018 год - официальное календарно-богослужебное, а также справочное издание Русской Православной Церкви.

Как сообщает patriarchia.ru, издание традиционно объединяет в себе собственно календарь, по которому Русская Православная Церковь будет жить и молиться в наступающем году, и обширный справочный раздел.

"В 2018 году исполняется 100 лет со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев: императора Николая II и его семьи, и 150 лет со дня рождения святого царя Николая. Также исполняется 100 лет со дня преставления сонма новых мучеников Церкви Русской: священномучеников Владимира, митрополита Киевского, Андроника, архиепископа Пермского, Гермогена, епископа Тобольского, Варсонофия, епископа Кирилловского, Феофана, епископа Соликамского, Амвросия, епископа Сарапульского, Лаврентия, епископа Балахнинского, Никодима, епископа Белгородского, преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары и всех новомучеников, пострадавших в 1918 году", - сообщается на официальном сайте Московской Патриархии.

"В 2018 году исполняется 700 лет преставления благоверного князя Михаила Тверского, 650 лет преставления благоверной княгини Анны Кашинской, 600 лет преставления святых Антония и Феликса Николо-Корельских, 450 лет преставления преподобного Феодосия Тотемского, 100 лет со дня прославления святителя Софрония, епископа Иркутского, и священномученика Иосифа, митрополита Астраханского, 100 лет преставления преподобного Аристоклия, старца Московского, 25 лет обретения мощей священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, 20 лет второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы Сторожевского, 20 лет обретения мощей: священномученика Илариона, архиепископа Верейского, святителя Агафангела исповедника, митрополита Ярославского, преподобного Амвросия Оптинского, блаженных Андрея Симбирского и Матроны Московской", - говорится в сообщении.

В справочном разделе приводятся сведения об архиереях и епархиях Русской Православной Церкви по состоянию на 20 октября 2017 года с указанием подробной контактной информации, фотографиями епископата и др.