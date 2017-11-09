Нестор Летописец: малоизвестные факты о жизни преподобного

9 ноября православные христиане празднуют день памяти преподобного Нестора Летописца – покровителя всех, кто учит и учится, а также историков, ученых и журналистов.

Центр информации УПЦ специально для сайта Факты ICTV узнал у управляющего делами Украинской Православной Церкви, ректора Киевских духовных школ митрополита Антония (Паканича) подробности жизни известного подвижника.

– Преподобный Нестор Летописец молился и боролся тут со своими человеческими недостатками. Именно здесь он написал, возможно, один из основных исторических произведений, положенный в основу истории Киевской Руси и Православной Церкви, – объяснил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что образ преподобного Нестора Летописца как монаха и богослова является образцом для всех, кто занимается обучением и духовным образованием.

– Современный богослов должен жить Богом, быть человеком глубоко верующим и пытаться своими трудами и талантами послужить Церкви Христовой, своему обществу. То есть это сочетание духовной жизни и творчества. Поэтому для современных и будущих богословов, да и для всех, кто связан с проповедью, с миссией, и кто занимается письменным творчеством, Нестор Летописец является небесным покровителем.

Митрополит Антоний сосредоточил внимание на месте подвига преподобного Нестора – Киево-Печерской лавре, ведь именно здесь преподобный Нестор Летописец совершал свой подвиг.

– Люди приходили в лавру, убегая от материальной роскоши, чтобы закопать себя в землю и искать более ценной, чем золото, или другие материальные блага. Преподобный Нестор не думал о земной славе, и что войдет в историю, написав Повесть временных лет. Ибо если монах думает о славе земной, то слава этим и заканчивается. Мало сведений сохранилось об этом периоде, и именно о преподобном Несторе Летописце, но с христианством к нам пришла культура письменности, – напомнил владыка Антоний.

По словам владыки, с приходом письменной культуры, возникла необходимость упорядочения устных знаний и переноса их на бумагу для будущих поколений.

– Православные считают, что основой нашего вероучения являются два значимых источника. Это устное Священное Предание, которое затем было зафиксировано и в Священном Писании, и в сочинениях святых отцов, литургическом творчестве, иконописи и других сферах, связанных с жизнью Церкви. Так и Нестор Летописец зафиксировал все то, что из уст в уста передавалось многими поколениями и было достоверным, – сказал митрополит.

– Поэтому Нестор Летописец, как и преподобный Агапит, который лечил людей травами и молитвой, будучи основоположником лечебной практики, представил письменное слово. А в общем, много того, что развилось в украинской культуре началось именно здесь – в лавре, – добавил ректор Киевских духовных школ.