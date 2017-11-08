В Боярском детсаду детям запретили носить крестики, приказ появился в день 100-летия богоборческой революции

В Боярском детском саду «Искорка» издан приказ о запрете детям носить крестики.

Об этом проект "УНИАН-Религии" узнал со страницы в Фейсбук иеромонаха Украинской Православной Церкви Флавиана (Гоженко).

Священник отметил, что приказ о запрете детям носить крестики появился именно 7 листопала, в день 100-летия богоборческой революции.

"Начало конца, или как 100-летие кровавой революции в Боярском детском саду «Искорка» отметили запретом детям носить крестики.

Сегодня ко мне обратились родители с просьбой помочь в решении вопроса. В детском саду «Искорка» в Боярке детям запретили носить крестики, а если родители одевают их, то по указания директора воспитатели их снимают. Никакие обращения к директору не были услышаны. Зато госпожа Н. Ковальчук позвонила мне вечером и в очень хамовитом тоне пригрозила, что если я буду отстаивать право детей носить крест - пожалею. Я думал такие случаи могли быть только в Советское время. Но уважаемая госпожа, наверное, забыла уроки истории, с Церковью бороться - бороться с самим Богом и к чему это приводит она не осознала. Отстаивал и буду отстаивать право ношения символа нашего спасения!

Крест для христианина является свидетельством его веры, за веру и право ношение крестика умирали миллионы наших земляков в концлагерях. Они умирали не для того, чтобы их потомкам запрещали носить крест.

Сейчас изучаю дело исповедника веры, нашего земляка - архимандрита Иадора, который был в ссылке в Казахстане за веру, терпел пытки и высмеивания, но выстоял и сохранил веру. Зря современные потомки революционеров, которые искореняли веру и боролись с крестами думают, что православные не будут бороться за право исповедовать свою веру на своей земле - современной демократической Украине!

«Крест хранитель всея вселенныя, Крест красота Церкве, Крест верных утверждение, Крест Ангелов слава и демонов язва!».

Прошу обратить внимание, ибо это может быть началом конца", - написал отец Флавиан.