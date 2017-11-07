Патриарх Кирилл попросил Трампа передать семьям погибших в Техасе его слова поддержки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнование Президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в баптистской церкви в Техасе.

"Глубоко скорблю в связи с трагедией, произошедшей в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс, штат Техас, и выражаю Вам и всему американскому народу искренние соболезнования.

Это ужасное злодеяние, совершенное в священный для христиан воскресный день и унесшее десятки жизней невинных людей, среди которых беззащитные старики, женщины и дети, поражает своей диавольской жестокостью и коварством. Убежден, что подобным актам насилия нет и не может быть никакого оправдания.

Прошу Вас передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пострадавших. Молюсь, чтобы Милостивый и Человеколюбивый Бог утешил всех скорбящих и даровал скорейшее исцеление раненым", - говорится в письме.

Как сообщалось, 5 ноября, во время богослужения в баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс (штат Техас, США) вооруженный мужчина зашел в церковь и открыл беспорядочную стрельбу по прихожанам. Погибло 26 человек, среди которых дети, подростки, старики и беременная женщина.