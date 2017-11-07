Ученые собрались в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить, как отличить поддельные мощи от подлинных

В Санкт-Петербургской духовной академии 6 ноября на конференции «Священное наследие Церкви» обсуждали вопрос поддельных мощей и подлинности христианских реликвий.

Как сообщает пресс-служба академии, ректор архиепископ Петергофский Амвросий говорил о проблеме поддельных христианских реликвий.

«Не секрет, что мы живем в такое время, когда некоторые люди могут наживаться на трепетном отношении верующих христиан к святыням. Через различные международные торговые площадки продаются поддельные мощевики, реликварии, для кого-то это уже превратилось в бизнес.

Настало время упорядочить процесс поступления святых мощей в наши храмы. Мы не призваны делать тотальную ревизию прошлого, которая была бы неполезна с духовной точки зрения. Однако же нам необходимо определить те действия, которые необходимы для прояснения позиции Церкви в таком важном деле, как почитание и передача священных реликвий.

Необходимо, прежде всего, научное изучение вопроса. Для этого у нас имеются все возможности: работают духовные учебные заведения, созданы профильные исследовательские центры, усилиями которых можно проследить исторический путь реликвий из прошлых веков в современность и установить их подлинность».

Наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря игумен Петр (Еремеев) указал на отсутвие систематической проверки достоверности святых реликвий.

Директор Центра по изучению православных святынь Михаил Артеев указал на то, что методы химического анализа святыни не всегда являются приоритетными при установлении подлинности той или иной реликвии. Не менее достоверным можно считать метод исторического исследования. При нем осуществляется работа по изучению архивных документов и определению конечного источника, из которого произошли те или иные мощи. Такой подход оправдан тем, что в христианском мире всегда существовало трепетное отношение к святым реликвиям, а, следовательно, любые перемещения святыни почти всегда тщательно документировались.