В Запорожье стартовал прием работ на православный рождественский фестиваль

Прием конкурсных работ на VI Международный фестиваль искусств «Звезда Рождества», который пройдет 12-14 января 2018 года, объявили в Запорожской епархии.

Как сообщает "Фома в Украине", в фестивале могут принять участие авторы стихов и прозы, песен, музыкальных композиций, художественных фотографий и картин.

По словам организаторов, «фестиваль призван привлечь внимание к важнейшему событию человеческой истории - Рождению Христа, прославлению его талантами, которые даны человеку от Бога с задачей их умножения».

Фестиваль «Звезда Рождества» проходит в Запорожье не первый год. По итогам фестиваля издается сборник литературных произведений участников конкурса.

Задачи Фестиваля: прославление христианских ценностей средствами искусства; популяризация украинской культуры; выявление и поддержка талантливых авторов и творческих коллективов; создание условий для творческого развития личности, творческого общения и профессионального роста; содействие развитию различных видов и форм самодеятельного и профессионального художественного творчества; укрепление дружбы и взаимопонимания между творческими людьми.

Прием работ продлится по 30 ноября. Детальнее ознакомиться с условиями участия в фестивале, а также подать на конкурс литературные произведения и песни можно на сайте фестиваля.