Стало известно, когда представят окончательный проект реставрации Соловецкого монастыря

Окончательный проект реставрации объектов Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря будет представлен на комитете всемирного наследия в рамках ежегодной ассамблеи ЮНЕСКО летом 2018 года. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на слова министра культуры России Владимира Мединского.

Ранее он заявил, что начало реконструкции музейного комплекса Соловков согласовано с ЮНЕСКО.

"Окончательный проект должен пройти ещё специальную формальную процедуру летом. Полный детальный проект будем презентовать на комитете всемирного наследия в рамках ежегодной ассамблеи ЮНЕСКО летом. В июне или июле 2018 года", - сказал Мединский.

Он добавил, что сезон на Соловках длится с мая по сентябрь, поэтому монтажные и демонтажные работы необходимо начать в конце апреля - начале мая.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420–1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 1920-30-е годы здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных.

В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Восстановительные работы на Соловках, где также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, осуществляются при поддержке государства.