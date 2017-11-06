Более 2 тысяч погибших после революции 1917-го года канонизированы как новомученники и исповедники

Более двух тысяч человек, пострадавших за веру после революции 1917 года, были канонизированы Русской Православной Церковью как новомученники и исповедники.

Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает ТАСС.

"Церковь вынесла свою оценку этим событиям, когда канонизировала новомучеников и исповедников. Это было в 2000-м, юбилейном году. Тогда церковь поименно прославила около тысячи святых, а сейчас их уже около двух тысяч. Были прославлены многие верующие, монахи, священники, архиереи, которые были расстреляны", - сказал он.

"Сейчас высказываются самые разные оценки - и того, что происходило в годы революции, и того, что за этим последовало. Церковь ясно сказала, кто был жертвами, а кто палачами. Если власть сознательно и демонстративно идет против Бога, значит, эта власть не от Бога, и значит, эти люди выполняют не Божью волю, а чью-то другую", - добавил глава ОВЦС.



