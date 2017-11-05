Патриарх Кирилл увидел причины революции за 200 лет до 1917-го года

Национальные болезни, приведшие к катастрофе век назад, начались не за год, не за пять, даже не за десять, а как минимум за двести лет до 1917 года, - когда стали разрушаться духовные основы жизни просвещенного общества, так называемой элиты.

Об этом в праздник Казанской иконы Божией Матери, 4 ноября, сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пастырском слове.

"Люди начали терять внутренний суверенитет, отдавая свои разум и душу тому, что приходило извне, воспринимая сигналы извне абсолютно некритически, подверстывая под них свою веру, свое мировоззрение, что и привело к утрате веры, к духовному и интеллектуальному помрачению", - отметил Патриарх Кирилл.

Вместе с тем, среди причин революции 1917-го года он назвал изменения в обществе, изолировавшие Церковь от народа.

"Многие задают справедливый вопрос: а что же Церковь? Почему она не остановила этот процесс? У Церкви есть ответ: при видимом благополучии Церковь была по рукам и ногам скована государством.

Конечно, государство было православным, царь был православным, но Церковь была лишена самого важного - возможности говорить людям, не оглядываясь на власть, Божию правду об их духовном состоянии, давать оценку, с духовной точки зрения, политическим процессам в обществе. Церкви было запрещено обращаться с таким посланием к людям, потому что главой Церкви был государь, и он говорил от ее имени.

Потеря Церковью возможности нести свое пророческое слово в какой-то мере содействовала тому, что все больше образованных людей переставали слушать голос Церкви, и когда в предреволюционные годы пламенные проповедники стали обращаться к народу, то их проповедь часто не выходила за стены храмов", - напомнил Предстоятель РПЦ.

"Вот и сегодня есть определенные силы в обществе, которые не желают, чтобы Церковь говорила правду своему народу, чтобы она обращалась к людям с пророческим словом... Но мы хотим сказать всем: невозможно изолировать Церковь от народа, потому что Церковь - это и есть народ", - заключил Патриарх Кирилл.

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