Патриарх Грузии - об опасности богатства для человека: как преодолеть это испытание

По словам Католикоса-Патриарха всея Грузии Блаженнейшего Илии II, богатство – это испытание для людей.

Во время воскресной проповеди патриарх призвал богатых оказывать помощь нуждающимся, сообщает "Грузия онлайн".

«Множество испытаний стоит перед человеком и одно из них – богатство. Сегодняшнее Евангелие нам указывает, насколько опасно богатство для человека. Однако были у нас цари, царицы, владеющие богатством, и при этом они остались святыми. Богатство – это испытание, и это испытание человек должен преодолеть. Мы живем в очень сложное время, эта сложность особенно касается человека, который связан с богатством», — заявил патриарх.

По словам Святейшего, богатство само по себе не является грехом, однако оно должно быть использовано для человеческой жизни.

«Наверное, и в вашей жизни бывало немало случаев когда, проходя мимо нуждающегося человека, в вашем сердце возникали такие рассуждения, спор – помочь или не помочь. Если помогу, он, вероятно, на это выпьет вина или водки. Однако если не помочь, он все равно выпьет. Бывали и случаи, когда вы проходили мимо нуждающегося, а потом возвращались и оказывали помощь. Помощь нуждающимся людям – это прямая дорога в Царствие Небесное. Поэтому мы должны преодолеть себя и использовать богатство для помощи людям», — отметил патриарх.