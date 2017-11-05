В УПЦ рассказали, как начальник полиции проигнорировал решение суда по храму на Франковщине

В селе Старый Гвоздец Коломыйского района Ивано-Франковской области 4 ноября произошлол захват Свято-Успенского храма УПЦ.

Об этом заявляет Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской епархии УПЦ.

В частности, речь идет о том, что несмотря на решение суда, полиция встала на сторону представителей УПЦ КП.

"В 9 часов утра сторонники «Киевского патриархата» открыли храм и провели в нем свое богослужение. Около 30 полицейских оттеснили верующих Украинской Православной Церкви и не позволили им войти в церковь.

Стоит отметить, что накануне, 3 ноября, Коломыйский горрайонный суд вынес решение, которым удовлетворил жалобу религиозной общины села Старый Гвоздец на бездействие Коломыйского отдела полиции и обязал правоохранителей внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по поводу событий, которые произошли в Старом Гвоздце в прошлый месяц", - сообщает официальный сайт УПЦ.

"14 октября Старогвиздецьким сельским головой Дякивым Михаилом Петровичем было проведено собрание жителей села, на которых выносилось вопрос об изменении канонического подчинения религиозной общины Свято-Успенского храма в подчинение УПЦ КП. В ходе тех событий представители Киевского патриархата завладели ключами от святыни и фактически стали удерживать ее под своим контролем. В свою очередь это стало основанием для подачи обществом заявления о совершении уголовных преступлений предусмотренных ст. ст. 161, 179 УК Украины", - сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"На этот раз начальник Коломыйского отдела полиции ГУНП в Ивано-Франковской области Остап Романович Билейчук лично запретил православным верующим зайти в церковь, которая была передана им в пользование еще в 1991 году, и отметил, что если верующие чем-то недовольны, то они могут обжаловать его действия в суде. Именно этот чиновник в июне способствовал захвату Свято-Благовещенского храма Украинской Православной Церкви города Коломыи так называемыми «капелланами» Украинской Греко-Католической Церкви", - сообщает официальный сайт УПЦ.

На данный момент настоятель храма священник Николай Кушнир и его многочисленная паства вынуждены проводить богослужения под стенами храма.