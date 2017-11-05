В день Казанской Божией Матери Патриарх Кирилл молился о мире в Украине

В праздник Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году), 4 ноября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.

Как сообщает patriarchia.ru, после сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире в Украине.

В своем первосвятительском слове Патриарх Кирилл напомнил историю праздника Казанской иконы Божией Матери.

"Сегодняшний праздник был учрежден в честь победы над польскими захватчиками, которые, воспользовавшись гражданской смутой на Руси, вошли в Москву, в Кремль, оккупировали столицу и надеялись оккупировать всю страну. Но подвигом святителя Гермогена, Патриарха Московского, подвигом Минина и Пожарского, подвигом нашего народа, осознавшего всю пагубность смуты, враг был изгнан - вначале из Китай-города - это произошло 1 ноября 1612 года, затем из Кремля, а уже 3 ноября польский гарнизон капитулировал. В честь победы, которая предопределила дальнейшее историческое развитие нашей страны, и был учрежден, при царе Алексее Михайловиче, сей праздник в честь Казанской иконы Божией Матери", - напомнил Патриарх Кирилл.

Также Предстоятель РПЦ заявил о том, что "невозможно изолировать Церковь от народа, потому что Церковь - это и есть народ".

"Вот почему я призываю все духовенство к мудрости и мужеству, к готовности исповедовать Христа и словом, и делом. Ведь если и в этот раз мы не достучимся до человеческих умов и сердец, то все может кончиться катастрофой. Мы не вправе допустить ничего подобного тому, что произошло в начале далекого XVII века, - никаких смут, никаких революций, никаких конфликтов в России быть не должно", - сказал Патриарх Кирилл.