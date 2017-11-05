Верующие УПЦ в Фейсбуке поздравляют Митрополита Онуфрия с 73-летием (обновляется)

Сегодня 73 года исполнилось Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Как сообщает Центр информации УПЦ, традиционно Блаженнейший проводит этот день в молитве на Святой Горе Афон.

Верующие поздравляют Митрополита Онуфрия с Днем рождения на официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук.

Протоиерей Александ Клименко: "Поем Владыке многая лета, едем в авто. Дай ему Боже здоровья!".

Марина Кучеренко: "Многая и благая лета, дорогой наш владыка! Духовной крепости Вам в это трудное для всех нас время, а также крепкого Вам здоровья и долголетия! Храни вас Бог!"

Юрий Кульковець: "Многая лета нашему Предстоятелю!".

Ольга Копылова: "Спасибо за дорогу, дорогу любви, веры, милосердия, святости. Дорогу к вратам Небесного Царства. Пусть Господь посылает Вам Свою святую бесконечную любовь и заботу! Здоровья и многая лета Вам! Храни Вас Господь!"

*** Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Орест Владимирович Березовский) родился 5 ноября 1944 года в селе Корытное Вашковского (сегодня - Вижницкого) района Черновицкой области в семье священника. В 1961 году окончил среднюю школу.

В течение 1962-1964 гг. учился в Черновицком техническом училище, потом работал в строительных организациях Черновцов. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. В 1969 году после третьего курса университета был зачислен на второй курс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году.

18 марта 1971 года принял монашеский постриг. 20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года - в сан иеромонаха. В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция Переделкино Московской области).

С 28 июня 1985 года - благочинный Московской Троице-Сергиевой лавры. На Рождество 1986 года возведен в сан архимандрита. В 1988 году окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия. С 1988 года - наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, прослужил до ноября 1990 года.



9 декабря 1990 года хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского. В 1994 году возведен в сан архиепископа, в 2000 г. - в сан митрополита.

Решением Священного синода УПЦ от 24 февраля 2014 года избран Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры. Митрополит Онуфрий избран предстоятелем Украинской Православной Церкви 13 августа 2014 года на Соборе епископов УПЦ (МП).

Интронизация состоялась 17 августа 2014 года.