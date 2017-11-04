День рождения Предстоятеля: поздравление наместника Киево-Печерской лавры

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий 5 ноября отмечает день рождения на Святой Горе Афон.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел поздравил Блаженнейшего на сайте "Вести". Размещаем текст поздравления полностью.

"Страницы истории, которые пишут святые люди, они имеют глубокое значение для будущих поколений. Епископ, священник, каждое утро просит Бога: «Господи, да будет воля Твоя Святая в моей жизни спасения людей. Пускай Дух Святый будет во мне и в моем уме, пусть Он управляет, а я буду тем орудием помысла в руках Божьих, который являет Божий промысел для человека».

Господь призвал к вечности Блаженнейшего митрополита Владимира - отца всего верующего народа, основателя многих епархий и монастырей. Через уста таких святителей, для человека совершается рождение Христа ежедневно, несмотря на то, что Христос родился один раз и пришел в мир.

Но, для человека рождается, крещается, страдает, умирает на Кресте, воскресает - постоянно, как только человек принимает слово проповеди, только принимает и претворяет в жизнь слова Христа Спасителя. В жизни нет места случайности, ничего не происходит просто так, а на все есть воля Божья.

Блаженнейший митрополит Владимир не оставил завещания и при жизни не давал определенных распоряжений. Но, однажды, в разговоре со мной, он сказал: «Я хочу, чтобы все те начала, которые были основаны, они продолжали воплощаться в жизнь». И когда Церковь осиротела, не без молитв святителя Владимира, Господь избирает человека, мужа по сердцу Своему, подобно как когда-то избрали царя пророка Давида.

Предстоятелем Украинской Православной Церкви избирается митрополит Онуфрий. Владыка Онуфрий - скромный, тихий, но при этом строгий в своей жизни, постоянный в своих мыслях и настойчивый в своих деяниях. Он может выслушать всех, а сделает, сопоставив мнения всех, свои мысли с Евангелием.

Поэтому Господь избирает его на первосвятительский престол древней Киевской кафедры митрополитов Киевских. По этому поводу можно слышать разные мнения и кривотолки, но свершилось так, как захотел Бог. Некоторые его поступки поначалу непонятны и вызывают вопросы у священства, «сильных мира сего» и простого народа. Но, проходит время, история делает оценку и похваляет веру Первосвятителя Онуфрия.

Наша Церковь идет к единственной цели - это спасение человека и обогащение человека Духом Святым. И, как сказал Иоанн Богослов, что нет большей радости пастырю, как видеть, как его чада ходят в послушании Богу, в святых заповедях и вере. Так и у Блаженнейшего Онуфрия, много чад духовных, слушающих слово своего пастыря и живущих по Слову Божьему.

Каждый приезд Предстоятеля Церкви в епархию, на приход сопровождается большим количеством народа. Его встречают, провожают, переживают. Почему? Потому что для нас - он Свет Христов, сияющий в этом мире. Отблеск той Великой Пасхи, в нашей маленькой человеческой жизни.

Великая благодарность и вечная память, уже упокоившимся, родителям, которые дали миру такого подвижника и ревнителя веры Христовой, который своей молитвой обьединяет людей, а своей жизнью служит примером не только всем монашествующим, но и мирским людям. Он воспитывался в семье священника. Сегодня редкость, когда дети священников идут в монастырь. А в то время, закончив высшее учебное заведение, он избирает тесный путь, путь крестоношения.

Я от всей души, как наместник великой святыни Вселенского Православия - Святой Успенской Киево-Печерской лавры, с братией и от всех монашествующих УПЦ поздравляю с днем рождения. Желаем Вам, Ваше Блаженство, блаженства не титульного, а истинного. А Блаженство, будет тогда, когда Вы будете видеть, что Украина единым сердцем и едиными устами прославляет Бога. Что у нас Один Христос, одна Церковь, одна вера и один Предстоятель той Великой Церкви, хранящей традиции и следующей за Христом.

Мы Вас, Ваше Блаженство, любим не по протоколу, мы Вас чтим не по долгу службы, а искренне и от всего сердца отдаем Вам нашу любовь и признательность за все Ваши труды на благо Церкви и Отечества. Мы просим Бога, чтобы Вы были здоровы, чтобы Ваши доступные проповеди вели народ ко спасению, чтобы Ваша любовь согревала весь народ Украины, чтобы Ваши молитвы долгие годы покрывали Божьей благодатью нашу Церковь, нашу страну, наш боголюбивый народ. Я был свидетелем молитв и действия благодати Святого Духа возле Блаженнейшего митрополита Владимира. И могу сказать, что сегодня его действенная молитва и всегдашняя просьба со слезами, соединяется с Вашей. Потому, что Вы уподобляетесь своему наставнику, своему учителю. Вы видели, как он молился в Троице-Сергиевой лавре, будучи отцом многих студентов, монашествующих.

Вы были под его мудрым руководством в Черновицкой епархии. Вы видели затворников - Патриарха Пимена. Вы общались с великими отцами - Кириллом, Наумом, Афанасием, Матфеем, Сильвестром, Богданом, с нашим о.Авраамием. Вы, подобно доброй пчеле собирающей мед, собираете мудрость со всего духовного поля. В свой день рождения, вы молитесь на Афонской горе, в Уделе Божией Матери.

Я знаю, что Вы всегда просите мира, благоденствия, благополучия. И оно наступит. Вы увидите и почувствуете плод Вашей молитвы. Потому что много может молитва праведника. И я уверен, что Господь слушая Вас, обьединит нас, пошлет нам Свою Божественную благодать и силу, и укрепит во всех благих делах и начинаниях. А Вы, как добрый пастырь, будете радеть о своей пастве. А мы, дорогие братья и сестры, всем сердцем положимся на мудрость Блаженнейшего, ведомого Духом Святым, для предстательства с чистой совестью, в свое время, перед Богом".