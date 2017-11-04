В день Казанской иконы Богородицы Патриарх Кирилл откроет выставку о будущем России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 4 ноября, в День народного единства, совершает литургию в Успенском соборе Московского Кремля, а затем откроет выставку в Манеже "Россия, устремленная в будущее".

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал пресс-секретарь патриарха протоиерей Александр Волков.

"День народного единства, который совпадает с памятью Казанской иконы Божией Матери, как обычно начнется богослужением в Успенском соборе Московского Кремля, служба открывает все церковные и светские мероприятия этого общенационального праздника", - сказал отец Александр.

"После богослужения патриарх вместе с лидерами традиционных конфессий и первыми лицами государства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Затем предстоятель Церкви примет участие в открытии выставки "Россия, устремленная в будущее" в Манеже", - добавил протоиерей.

"Выставка "Россия, устремленная в будущее", которая пройдет с 4 по 22 ноября, это выставка-прогноз, попытка наших министерств и крупнейших компаний посмотреть, что будет происходить с нашей страной в ближайшие 10, 20, 30 лет, в каком окружении окажется Россия, как будет меняться мир, и как мы все будем на это реагировать", - рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, который занимается организацией выставки, Иван Есин.

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