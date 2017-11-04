По местам подвижничества прп. Паисия Величковского проведена научная экспедиция
Научную экспедицию под названием «Афонскими тропами прп. Паисия Величковского» по местам подвижничества выдающегося старца провели на Святой Горе представители Международного института афонского наследия.
Экспедиция совершена в рамках подготовки к празднованию 295-летия со дня рождения прп. Паисия Величковского и проведения международной конференции «Паисиевские чтения» (Киево-Печерская Лавра, 27 - 28 ноября 2017 г.), посвященной наследию великого старца, сообщает "Русский Афон".
В ходе экспедиции ее участники во главе с директором Международного института афонского наследия Сергеем Шумило посетили места подвигов прп. Паисия на Афоне, изучили сохранившиеся здесь документы и рукописи старца и его учеников, провели другие изыскательные работы.
В частности, исследователи провели обследования в окрестностях Свято-Ильинского скита, основанного прп. Паисием в 1757 г. В костнице этой святой обители, некогда населявшейся соотечественниками старца, были осмотрены покоящиеся здесь главы (черепа) братии скита. Также изучены другие материалы, касающиеся истории Свято-Ильинского скита и пребывания в нем старца Паисия и его учеников.
В ходе общения с игуменом и братией Ильинского скита были презентованы научно-исследовательские и издательские проекты Международного института афонского наследия, а для библиотеки обители подарены новые издания института.
По пути из Ильинского скита в монастырь Пантократор участники экспедиции свернули вглубь леса, где прошли к месту бывшего расположения келлии св. царя Константина, которую около 1754 года приобрел старец Паисий. Здесь в молитвенном уединении он прожил с несколькими учениками около трех лет, после чего перешел в келлию св. Пророка Илии, преобразованную им в скит.
Стараниями Международного института афонского наследия в украинских архивах был обнаружен документ за 1760 г., подтверждающий факт настоятельства старца Паисия в означенной келлии. На сегодняшний день это единственный сохранившийся документ, составленный еще при жизни прп. Паисия, в котором удостоверяется факт пребывания здесь старца. Все остальные известные свидетельства относятся к более позднему периоду, когда прп. Паисия уже не было в живых, и составлены они были лицами, не являвшимися прямыми очевидцами тех событий.
Константиновская келлия на данный момент пребывает в полностью разрушенном состоянии. От нее остались лишь руины фундамента парклиса и небольшая часть стены одного из хозяйственных строений. Местность сильно заросла кустарниками и деревьями, что утруждает посещение ее паломниками.
Помимо посещения Ильинского скита, Константиновской келлии и монастыря Пантократор, участники экспедиции посетили другие обители, связанные с трудами прп. Паисия и его учеников. В частности, в Свято-Пантелеимоновом монастыре исследователи ознакомились с хранящимися здесь рукописями старца. Самой ценной из них является перевод творений св. Петра Дамаскина (XII в.), переписанный собственноручно прп. Паисием. Также в собрании монастырской библиотеки имеются копии славянских переводов, переписанные ближайшими учениками старца, по большей части еще при его земной жизни. Как считают в обители, эти рукописи подтверждают тот факт, что прп. Паисий и его ученики какое-то время пребывали и трудились в том числе и в «Старом Русике» или в «Ксилургу».
Не менее ценный документ, подтверждающий факт пребывания прп. Паисия на Афоне, сохранился и в монастыре Симонопетра. Это «Кодекс А», отражающий жизнь обители за период с 1620 по 1800 гг. Под 1762 годом в нем сообщается, что игуменом монастыря Симонопетра в это время около трех месяцев был прп. Паисий Величковский. До недавнего времени этот документ считался единственным, подтверждающим факт игуменства старца Паисия в этой обители.
Однако не так давно Международным институтом афонского наследия в архивах был обнаружен оригинал неизвестного ранее письма прп. Паисия Величковского к киевскому митрополиту Арсению (Могилянскому) за 1763 год, а также сопроводительные грамоты к нему от Константинопольского патриарха Кирилла V и Собора всех игуменов афонских монастырей о передаче монастыря Симонопетра «духовнику Паисию Малороссу и его малороссийскому братству» на «вечные времена». «Обнаружение оригиналов этих документов – настоящая сенсация. Ведь это первое и единственное сохранившееся письмо прп. Паисия, написанное им с Афона. Из этих документов мы впервые узнаем, что Паисий Величковский на Афоне в монастыре Симонопетра пытался создать новый духовный центр славянского монашества, своего рода новый Русик, а в обустройстве его оказывали активную помощь казаки Запорожской Сечи и киевский митрополит Арсений (Могилянский)», - отметил Сергей Шумило.
Как известно, в этом году исполняется 295 лет со дня рождения прп. Паисия Величковского. В рамках празднования этой даты 27 - 28 ноября 2017 года, на день памяти прп. Паисия, в Киево-Печерской Лавре состоится международная научная конференция «Паисиевские чтения», посвященная духовно-культурному наследию старца. В ее работе примут участие более 40 ученых и богослов из 11 стран мира. Также к 295-летию со дня рождения прп. Паисия будет приурочен очередной (№ 5 – 6) выпуск научного альманаха «Афонское наследие», издающегося Международным институтом афонского наследия.