Музей Ксении Петербургской открыт в местах подвижничества блаженной

Выставочный зал блаженной Ксении Петербургской открылся в Санкт-Петербурге.

В экспозиции представлены картины Александра Простева, камзол того времени - такой же, как носила она, бронзовая статуя, изображающая святую, старинные вещи, рассказывающие о времени, когда она жила, сообщает ИА "Вода живая".

"Когда я поднимался на второй этаж, то увидел образ Ксении Блаженной в керамическом киоте, - сказал протоиерей Виктор Московский. - Святая словно смотрит на нас и приглашает войти. Когда я еду куда-нибудь, в дорогу беру ее икону, чтобы чувствовать помощь и заступничество".

Три комнаты посвящены святой Ксении Петербургской, также есть зал для временных выставок, в котором представлены древнерусские новгородские иконы. Экспозиция "Безмолвная проповедь" составлена из копий икон, хранящихся в музеях Великого Новгорода, в Третьяковской галерее и в Успенском соборе Московского Кремля.

Епископ Юрьевский Арсений, наместник Свято-Георгиевского монастыря, поздравил гостей с открытием музея и выставки: "Из древнерусских школ иконописи Новгородская - наиболее масштабная и полнокровная, хотя бы в силу того, что Новгород счастливо избежал ордынского нашествия. Древнерусское искусство немыслимо без новгородских иконописи, архитектуры, фрески".

С экспозицией новгородской иконы можно познакомиться до Рождества Христова.