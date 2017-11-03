Грузинский Патриарх 4 декабря посетит Москву, если позволит здоровье

Католикос-Патриарх Грузинский Илия II принял приглашение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Москву 4 декабря по случаю празднования 100-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви.

Он отметил, что готов совершить визит, если к тому времени позволит здоровье, сообщает РИА Новости.

Приглашение Патриарху Илии II передал в Тбилиси председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Пригласив Католикоса-Патриарха на торжества в Москву, митрополит Иларион отметил, что в РПЦ надеются увидеть предстоятеля ГПЦ и членов грузинской делегации на юбилейном мероприятии. "Мы пригласили глав разных Православных Церквей, от большинства из них получили согласие", — сказал митрополит.

"Я принял ваше приглашение. Если здоровье позволит, обязательно приму участие в мероприятии", — ответил 84-летний Патриарх.

В беседе были также затронуты темы, касающиеся развития взаимодействия двух Поместных Православных Церквей.