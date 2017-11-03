В Херсоне построят новый храм в честь святого Прокопия Херсонского

В Херсоне построят новый храм. Во время сессии Херсонского горсовета депутаты в числе 34 человек поддержали проект решения "О разрешении Приходу священномученика Прокопия Херсонского Херсонской епархии Украинской Православной Церкви на разработку технической документации по землеустройству относительно установления границ земельного участка на местности", сообщают "Херсонские факты".

Учитывая ходатайство священослужителей и рекомендации постоянной комиссии городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры, коммунальной собственности и регулирования земельных отношений горсовет даёт им разрешение на установления границ земельного участка, площадью 0,2064 га, из земель, находящихся у них в аренде, по ул. Четвёртого Архипа Тесленко, 3, под строительство храма.