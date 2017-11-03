В Виннице сотни верующих помолились перед мощами святого великомученика Димитрия Солунского

По приглашению митрополита Винницкого и Барского Симеона, в Виннице в сопровождении митрополита Верийского, Науского и Кампанийского Пантелеимона (Греция) 2 ноября прибыл ковчег с мощами святого великомученика Димитрия Солунского.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе мощи торжественно встретил митрополит Симеон с представителями духовенства, сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ.

После того, как мощи были внесены в храм митрополит Симеон поблагодарил владыку Пантелеимона за участие в торжествах Винницкой епархии и предоставленную возможность молитвенно поклониться мощам святого Димитрия Солунского, а также попросил молитв за Украину, ее народ и мир в государстве.

После этого митрополит Пантелеимон обратился к владыке Симеону, духовенству и молящимся с приветственным словом, в котором отметил: «В эти дни в храме будет тот, кого Православная Церковь называет защитником Вселенной. Приходите к нему, приносите ему свою радость и горе, свои жизненные проблемы и переживания и он быстро услышит вас, и будет вашим личным защитником».

После этого начался праздничный молебен с акафистом великомученику Димитрию. По завершении которого сотни верующих молитвенно поклонились святыне.