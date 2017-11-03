В Минске православный монастырь собирает средства для строительства приюта для бездомных животных

На краудфандинговой интернет-платформе Talaka.org Свято-Елисаветинский женский монастырь в Минске запустил кампанию по сбору пожертвований для реализации проекта «Кошкин дом».

«Кошкин дом» - приют для бездомных собак и кошек, которые прибились к монастырскому подворью, расположенному в 30 км от Минска, сообщает «Рублев».

«Люди, которые были на подворье в деревне Лысая Гора, наверняка видели там собак и кошек. Многих из этих животных подбросили к нам в монастырь. Сейчас на подворье 25 собак и порядка 30 кошек, но число животных постоянно меняется. Сегодня о них заботится монахиня Иоанна (Пискунова) вместе с волонтерами», - говорится в публикации на сайте обители.

Цель проекта - улучшить условия жизни бездомных животных. «Фундамент нового здания, в котором будут находиться животные, уже заложен, а также частично закуплены материалы для созданного проекта. Это здание будет включать в себя изолятор, основное помещение, кухню, склад, тамбур, огороженный выгул», - сообщают инициаторы проекта.

Собранные средства идут не только на строительство «Кошкиного дома», но и на приобретение кормов для кошек и собак, ветеринарное обслуживание и другие нужды бездомных животных.