Патриарх Варфоломей встретился с Премьер-министром Греции

Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился с греческим Премьер-министром Алексисом Ципрасом в президентском дворце в Афинах. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на греческое информационное агентство "Ромфея".

Глава правительства Греции встретил высокого гостя у входе в здания. Затем состоялась беседа Премьер-министра Греции и Предстоятеля Константинопольской Православной Церкви.

Патриарх Варфоломей находился в Афинах в связи с участием во 2-ой международной конференции "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке", которая была организована под эгидой греческого министерства иностранных дел.