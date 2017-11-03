Патриарх Варфоломей встретился с Премьер-министром Греции
12:02, 03 ноября 2017Православие
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Фото: Православие.By
Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился с греческим Премьер-министром Алексисом Ципрасом в президентском дворце в Афинах. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на греческое информационное агентство "Ромфея".
Глава правительства Греции встретил высокого гостя у входе в здания. Затем состоялась беседа Премьер-министра Греции и Предстоятеля Константинопольской Православной Церкви.
Патриарх Варфоломей находился в Афинах в связи с участием во 2-ой международной конференции "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке", которая была организована под эгидой греческого министерства иностранных дел.
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