Патриарх Кирилл считает, что люди должны объединиться перед угрозой господства искусственного интеллекта

Глобальные вызовы - будь то проблема лишних людей в век роботизации или разделение человечества с помощью биотехнологий - могут быть преодолены только в одном случае: при опоре на солидарность людей.

Такую точку зрения высказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл на открытии XХI Всемирного русского народного собора.

"Мировое сообщество сегодня вплотную подошло к исторической черте, за которой начинается новая эпоха - эпоха, когда в жизни народов изменится очень многое, главным образом - мировоззрение. Новая эпоха неизбежно наступает в связи с тем, что пределы глобализации достигнуты, начался кризис ее унифицирующих критериев", - отметил Предстоятель РПЦ.

"Ведь уже слышатся голоса, что современные технологии способны создавать искусственный интеллект и искусственные органы. Что в скором времени удастся так модернизировать наш разум и наше тело, так изменить отношения в обществе, что возникнут новые существа, превосходящие людей. Не случайно идеология этого процесса носит название трансгуманизм - то есть существование по ту сторону человека, за пределами человечности", - обратил внимание Патриарх Кирилл.

"Серьезным вызовом видится бурное развитие медицинских и генетических технологий. Футурологи уже предсказывают скорое расслоение человечества на две расы. Одним предрекается величие сверхлюдей, другим - судьба подчиненных. Представители глобальных элит мечтают за счет дорогостоящих технологий трансформировать свои тела так, что смерть для них отодвинется на многие десятилетия. А для абсолютного большинства людей это будет невозможным", - сказал Предстоятель РПЦ.

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Вера в технологию сегодня — то же, чем была вера в прогресс. Это тоже своеобразная квазирелигия. Это вера человека в то, что с помощью науки и технологий можно достичь совершенства и бессмертия, полной власти над своим телом, над природой, над жизнью. Но это невозможно. Потому что источник совершенствования находится внутри человека, а не снаружи. Все это ведет в сторону от магистрального христианского пути. В конечном счете — в сторону расчеловечивания, гипертрофированной индивидуализации, а значит, и разрушению социума и концу истории.