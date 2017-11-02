На Волыни священника УПЦ выжили из собственного дома

Протоиерей Игорь Маргита выселился из дома в селе Грибовица на Волыни, в котором он был прописан и прожил 19 лет с семьей. Представители УПЦ КП за это пообещали прекратить межконфессиональные распри и не посягать на новый храм общины УПЦ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Родной дом священник вместе с семьей и вещами покинул 1 ноября после длительного давления представителей УПЦ КП, которые сначала захватили храм, потом часовню на кладбище и не успокоились, пока не выселили настоятеля Свято-Покровской общины УПЦ.

Напомним, около 30-ти человек ворвались в дом священника вечером 26 октября, они начали выносить вещи семьи на двор, оккупировали здание и отказались его покидать даже когда приехала полиция. Все эти дни, вплоть до момента выселения отца Игоря, рейдеры караулили у дома. Полиция не вмешивалась.

Зато протоиерей Игорь Маргита вынужден был забрать из Иваничевского райотдела полиции заявление о самоуправство, которое оказывали активисты УПЦ КП относительно его семьи, жилища и имущества. И даже планирует завершить мировым судебную тяжбу с ними.

Как информирует местное СМИ radar.in.ua после выселения священнической семьи, староста общины УПЦ КП, которая действует в селе после захвата храма приходы УПЦ, пообещал прекратить межконфессиональные распри и даже написал расписку по этому поводу, что не посягнет на храм, построенный о. Игорем на его частной территории, и не будет возражать относительно накрытия сооружения куполом, - также отмечается на бумаге.

«Было бы логично, - пишет корреспондент РАДАР, - чтобы в условия мировой вошли все пункты с расписки, подписанной старостой грибовицкой общины УПЦ КП. Потому, что расписка - это просто бумажка, должным образом не заверенная. А вот оформленное в суде мировое соглашение расставит все точки над затяжным конфликтом».

По мнению волынских журналистов, «священник достойно вышел из довольно дикой ситуации, в которую его загнали 26 октября бывшие прихожане. Вышел смиренно и мудро, как подобает духовному лицу».