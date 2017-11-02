В Киев из Греции доставят десницу святого великомученика Димитрия Солунского

В День памяти св. вмч. Димитрия Солунского, 8 ноября, из Греции в столицу Украины будут доставлены святые мощи – десница св. вмч. Димитрия. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и митрополита Верийского, Наусского и Камбанийского Пантелеимона (Элладская Православная Церковь) в Спасо-Преображенский собор из греческого города Верии будет принесена десница святого великомученика Димитрия Солунского.

Встреча великой христианской святыни состоится в соборе 8 ноября в 17.00. Будет отправлено всенощное бдение с акафистом великомученику Димитрию Солунскому. Ночная Божественная литургия начнется в полночь, поклониться святым мощам великомученика Димитрия можно будет до завершения богослужения. 9 ноября в 9.00 будет совершена праздничная Литургия, святыня будет доступна для поклонения до 12.00.

В прошлый раз десницу святого Димитрия привозили в Украину 22 мая. Тогда святыня посетила Николаев. Последний раз в Киев ее доставляли в 2011 году.