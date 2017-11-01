В РПЦ призвали задуматься об опасности тотального контроля над людьми с помощью гаджетов

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл считает реальной опасность того, что некие силы могут установить тотальный контроль над людьми с помощью используемых ими гаджетов. Об этом сообщает "Благовест-инфо".

«Что где-то в каком-то месте земного шара эта информация накапливается - все эти фотографии, переговоры, глупые ссоры, любовные объяснения, конфиденциальные разговоры... Все это накапливается, но в любой момент это может быть использовано против всех нас», - выразил опасение предстоятель в своей авторской программе «Слово пастыря».

Он признал, что «вы получаете больше свободы с использованием гаджетов».

«Но вдруг узнается, что использование гаджетов поставляет человека под тотальный контроль, причем часто даже неизвестно каких сил», - заметил патриарх Кирилл.