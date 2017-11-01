Иерусалимский патриархат спешно продает свое имущество - израильские СМИ

Газета "Гаарец" опубликовала статью Нира Хасона о сделках с недвижимостью, совершенных Греко-православным патриархатом Иерусалима. Речь идет о землях и зданиях в Иерусалиме, которые, по утверждению автора, были проданы по заниженным ценам компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах, сообщает NEWSru.co.il.

Так, некая неизвестная компания приобрела за 850 тысяч долларов трехэтажное офисное здание на улице а-Мелех Давид, которая считается одной из самых элитных улиц Иерусалима.

На соседней улице Хесс за 2,5 миллиона долларов было продано 6-этажное здание со стоянкой. В районе Бака за 350 тысяч долларов был продан участок земли площадью 2,3 дунама.

Эти сделки вызвали недовольство израильских политиков, которые грозят изъять земли у Иерусалимской православной церкви, христианской общины Иерусалима и некоммерческой организации "Атерет коэним".

Теперь Патриарх Иерусалимский Феофил III проводит разъяснительную компанию, в рамках которой он встретился с Папой Римским Франциском, королем Иордании Абдаллой и главой палестинского правительства Рами Хамдаллой.

Патриарх утверждает, что не было никаких тайных сделок, все покупателя являются уважаемыми бизнесменами, а цены не были занижены.

Стоит отметить, что многие палестинские СМИ цитируют эту публикацию газеты "Гаарец" как очередное свидетельство стремления Израиля к "иудеизации Иерусалима".