В РПЦ не видят угрозы в давлении на Патриарха Варфоломея по поводу УПЦ КП

Патриарх Константинопольский Варфоломей и все остальные главы Поместных Православных Церквей занимают твердую каноническую позицию в отношении Украинской Православной Церкви.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион, который участвует в Афинах в международной конференции "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке".

В последнее время появились сообщения, что Американские архиепископы очень давят на патриарха Варфоломея, чтобы он признал УПЦ КП.

"Патриарх Варфоломей, так же, как и все остальные главы Поместных Православных Церквей занимает твердую каноническую позицию, и эта позиция не может быть иной. Она заключается в том, что раскол есть раскол, и для возвращения в лоно Церкви необходимо, чтобы раскольники принесли покаяние. Никакой иной формы признания раскола церковь не знает, не знала в прошлом", - сказал Иларион, отвечая на вопрос о позиции греческой церкви и Константинопольского патриархата.



