В лавре собирают подарки сиротам ко дню святого Николая

Многих опекаемых братией отдела социального служения Киево-Печерской лавры приход осенних холодов располагает к поискам теплой одежды и обуви, основательной подготовке к наступлению зимы.

Иеромонах Глеб (Казьмирук) навестил двух пожилых женщин - подопечных соцотдела, чтобы пообщаться, поддержать морально, привезти продукты, вкусное печенье к чаю, сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.

Братия также обратилась с просьбой ко всем неравнодушным жертвовать в отдел социального служения обители то, что можно передать людям, оказавшимся в затруднительной ситуации. С благодарностью здесь примут сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, канцтовары, бытовую химию, средства личной гигиены. Все пожертвования будут переданы нуждающимся в них. Также напоминаем о начале сбора подарков детям-сиротам к празднику Святого Николая.