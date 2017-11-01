Около 130 бездомных получили помощь при столичном Свято-Покровском женском монастыре

Около 130 бездомных получили помощь от Центра социальной адаптации для бездомных в честь праведного Симеона Богоприимца, действующего при Синодальном отделе УПЦ по социально-гуманитарным вопросам. Уже третья акция по выдаче теплой одежды «Одевай-ка» состоялась 29 октября на территории киевского Свято-Покровского женского монастыря, сообщает "Фома в Украине".

Людям выдали одежду, и для 20-ти взрослых и трех детей, теплую обувь. Также волонтерами были закуплены медикаменты для одной бездомной женщины с больными ногами.

Активисты добровольческого движения «Добрый киевлянин» помогали людям подобрать одежду, с желающими, с целью оказания социальной помощи в дальнейшем, проводили беседы и анкетирования.

Пяти людям социальные работники проекта предоставили контакты для успешного устройства на работу.

«Регулярное проведение подобных акций, кормление, а также индивидуальная работа с бездомными дает свои результаты: люди начинают заниматься восстановлением документов, находят работу, снимают жилье и такие случае уже не единичны... Дорогие друзья, многие бездомные искренне пытаются изменить свою жизнь вопреки всем обстоятельствам, а также выжить в холодное время года», - пишет пресс-служба Синодального отдела.